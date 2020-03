Vrees voor tikkende tijdbom op Afrikaans continent

In het kort

Officiële cijfers tonen dat er op het Afrikaans continent amper mensen met het coronavirus besmet zijn. Het totale aantal bevestigde besmettingen in een continent met 1,3 miljard inwoners staat in schril contrast met de verspreiding van het virus wereldwijd. Experts vrezen daarom dat het virus zich in stilte onder de bevolking verspreid.

Onderrapportage is dus een eerste groot probleem. Bovendien hebben de meeste Afrikaanse landen zwakke gezondheidszorgsystemen, met slechte of beperkte infrastructuur, en tekorten aan mensen en materiaal.