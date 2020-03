Meer lezen over de coronacrisis

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen, hoe klein ook. Daarom: een extra ‘keuze van Apache’ rond het thema dat momenteel ons leven beheerst: de coronacrisis. Van de oorsprong, de verspreiding, tot de reële en mogelijke gevolgen van deze ongeziene gezondheidscrisis. Een uitgebreidere lijst dan gewoonlijk, vol inzichten en achtergrond, door de redactie van Apache geplukt uit (inter)nationale media.

Het coronavirus is het begin van een historische, radicale transformatie die vastgeroeste aannames en ideeën aan diggelen slaat, voorspelt Pankaj Mishra bij Bloomberg. De belangrijkste strekkingen van dat nieuwe politieke en economische tijdperk zullen duidelijk worden in de komende maanden en jaren, maar volgens Mishra hebben we vandaag al zicht op de meest fundamentele verschuiving die er zit aan te komen: de terugkeer van de staat. In de strijd tegen het virus gaat de staat overal ter wereld voorop. Op plaatsen waar die staat de laatste jaren uitgekleed werd – zoals de VS – wordt pijnlijk duidelijk dat de keizer geen kleren draagt.

In Groot-Brittannië, dat andere neoliberale walhalla, beseft de Conservatieve partij hoe hard ze de ‘public services’ die ze zelf ontmantelde nodig hebben in tijden van crisis. In deze terugkeer van de staat schuilen echter ook serieuze gevaren. Dat bewijst de almachtige Chinese staat terdege.

Het Oostenrijkse ski-oord Ischgl wordt wel eens het ‘Ibiza van de Alpen’ genoemd. Behalve deze reputatie van populair ski-oord krijgt het dorp er na deze coronacrisis misschien nog een bijnaam bij. In het ski-oord raakten immers heel wat Europeanen besmet met het coronavirus, om het vervolgens terug mee te nemen naar hun thuisland, schrijft Politico. Dinsdag claimde Noorwegen zelfs dat 40% van de 1.400 geregistreerde besmettingen hun oorsprong hebben in Ischgl. IJsland waarschuwde Oostenrijk al op 1 maart dat 14 teruggekeerde passagiers die besmet waren in het dorp waren geweest. Het duurde nog tot 13 maart alvorens de Oostenrijkse overheid het dorp en de omringde vallei in quarantaine plaatste.

De Oostenrijkse krant Der Standard schreef dat “hebzucht” – en de belangen van de toeristische sector – de overhand kregen op gezondheid.

Taiwan, de onafhankelijke eilandstaat, ligt vlakbij China, en kent een veel drukker personenverkeer met de Volksrepubliek, maar is bijlange niet zo erg getroffen door het coronavirus als bijvoorbeeld Italië. Hoe kan dat, vraagt MO* Magazine zich af. Taiwan, dat door Chinese tegenstand door heel veel landen niet erkend wordt, en geen lid is van VN of WHO, heeft geleerd uit ervaringen met eerdere epidemieën als SARS. Nog voor China de crisis echt onder ogen wou zien, begon Taiwan mensen die uit Wuhan kwamen al uitgebreid te testen.

Om het virus op te sporen, en ‘verdachten’ uitvoerig te testen vraagt de overheid wel nogal wat transparantie van de bevolking. Het zorgt er wel voor dat van een lockdown op z’n Chinees helemaal geen sprake hoeft te zijn, en het sociale en economische leven grotendeels verder kan gaan.

Dit virus is geen externe vijand. Deze crisis komt niet uit de lucht gevallen. Het is deze ongemakkelijke boodschap die we volgens De Groene Amsterdammer onder ogen moeten zien. De tentakels van onze mondiale economie reiken steeds dieper in onze natuurlijke omgeving, waar ze monsters als dit coronavirus wakker schudden. Om ze vervolgens ook zelf verder te verspreiden. Dat dit virus in no-time de wereld kon rondreizen toont op brutale wijze hoe verbonden onze geglobaliseerde economie is. Deze maatschappelijke tragedie kan echter een keerpunt worden.

Dit is het moment om fundamenteel na te denken over onze impact op, en verhouding tot natuur en milieu. Tegelijk legt het huidige antwoord op deze crisis bloot welk belang ‘arbeid’ heeft, en noopt dit ons tot nadenken over hoe we die anders kunnen organiseren.

Israëlisch premier Benjamin Netanyahu wordt verdacht van corruptie, en stelt nu zelf zijn proces uit. Hij kondigde immers de noodtoestand af in Israël, inclusief een sluiting van de rechtbanken. Tegelijk kondigde hij de massale verzameling en monitoring van persoonlijke digitale data aan van alle Israëlische burgers door de veiligheidsdienst Shin Bet. Een aanval op grondrechten, en een gevaarlijk experiment, schrijft het Israëlische magazine +972. Bovendien schorste Netanyahu’s partijgenoot Yuli Edelstein ook de Knesset tot nader order.

Netanyahu wordt tijdens deze crisis dus niet meer op de vingers gekeken door het Israëlische parlement. Overleeft de Israëlische democratie de coronacrisis?

