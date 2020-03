300 mensen zonder papieren op straat, middenveld eist noodopvang

In het kort

Terwijl iedereen gevraagd wordt om zoveel mogelijk binnen te blijven, en afstand te houden, zet de Dienst Vreemdelingenzaken bijna 300 mensen zonder papieren op straat. Middenveldorganisaties eisen noodopvang, om het coronavirus niet te verspreiden onder kwetsbare groepen. Het kabinet van minister Maggie De Block zegt aan een oplossing te werken.

“Eigenlijk ontbreekt de rechtsgrond om mensen verder vast te houden in gesloten centra, omdat mensen zicht moeten hebben op een uitzetting”, zegt Hilde Geraets, stafmedewerker migratie en asiel bij Orbit vzw. Dat is niet langer het geval, want door de coronacrisis worden mensen voorlopig niet meer uitgewezen. “We pleiten we niet alleen voor noodopvang voor mensen die vrijgelaten werden uit gesloten centra, maar voor alle dakloze mensen. Niemand mag in deze tijden op straat zitten.”

De afgelopen dagen liet de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bijna 300 mensen zonder wettig verblijf vrij uit de vijf gesloten centra in ons land. Er was niet alleen het probleem van wettelijkheid, ook de regels rond ‘social distancing’ konden niet langer gerespecteerd worden.