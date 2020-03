Een virus met fietsschoenen

In het kort

Het is vrijdagavond 13 maart. Nog even en België sluit de deuren. Blijf in uw kot, zegt onze regering van duivenmelkers en leghennen. Scholen zijn dicht, restaurants sluiten de deuren en wie werkt, werkt zoveel als mogelijk thuis. Ik kijk even op mijn app. Er is een tijdslot vrijgekomen. Ik log in, doe mijn jas aan en schuif de banden van mijn net ontsmette thermostas over mijn schouders. Even later fiets ik de ondergrondse garage van het appartementsblok uit, de stervende stad in.

Na ruim vijftig gefietste uren en een kleine tweehonderd bezorgde maaltijden, acht Herman Loos het te vroeg om al een oordeel te hebben over hoe het leven is als koerier voor Deliveroo. Toch kruip hij vervroegd uit zijn undercoverpositie. Om te berichten over het sociale leven in stilstand.