Auteurs in de clinch met Clavis over modelcontracten

In het kort

Kinder- en jeugdboekenuitgever Clavis respecteert de geest van het modelcontract niet dat auteurs en uitgevers recent afsloten, klagen auteurs en hun advocaten aan. De internationaal opererende Limburgse uitgever kwam in 2011 al in het oog van de storm na klachten over oneerlijke contracten en laattijdige betalingen. Volgens Clavis is het modelcontract geen letterlijk te nemen norm.