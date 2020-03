‘Een virus stoort zich niet aan gewest- of landsgrenzen’

In het kort

België telt acht ministers en één staatssecretaris die allemaal op een of andere manier iets te zeggen hebben over gezondheidszorg. Dat klinkt niet bepaald als een performante machine om uitbraken zoals we die vandaag kennen met het coronavirus te bestrijden.

Enkele maanden terug – nog voor de uitbraak van corona in China – bundelde professor emeritus Jan De Maeseneer van de vakgroep Volksgezondheid aan de UGent zijn ideeën over een efficiëntere organisatie van gezondheidszorg in België.

“De aanpak van kleinere problemen, zoals de jaarlijks terugkerende griepepidemie, kan best op gewestelijke niveau worden georganiseerd”, zegt De Maeseneer. “Maar voor een optimale bestrijding van een mogelijke epidemie zoals we vandaag kennen, moeten we net herfederaliseren. Daarvoor is er nood aan een duidelijke eenheid van commando, idealiter zelfs op Europees niveau.”