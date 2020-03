Kabinet Cultuur Jambon ontbeert expertise

In het kort

Nadat hij met zijn besparingsplannen een storm van protest ontketende in de cultuursector, geraakte het kabinet Cultuur van Jan Jambon (N-VA) maar moeizaam gevuld. De Vlaamse minister-president slaagde er niet in om veel experten uit de sector te overtuigen, en moet nu met een beperkte ploeg het cultuurbeleid uitstippelen. Onder leiding van trouwe partijsoldaat Joachim Pohlmann staat het kabinet voor grote uitdagingen. De plooien gladstrijken met de cultuursector bijvoorbeeld.

Vlaams minister-president en cultuurminister Jan Jambon (N-VA) heeft weinig expertise kunnen binnenbrengen in de cel Cultuur van zijn kabinet. Zeker in vergelijking met zijn voorganger op cultuur, Sven Gatz (Open Vld) is het verschil in expertise groot. Bovendien had het behoorlijk wat voeten in de aarde om tot het huidige, beperkte bestand van adviseurs te komen.

Een belangrijke reden voor het feit dat Jan Jambon zijn kabinet Cultuur slechts beperkt én traag gevuld kreeg, ligt in de beperkte affiniteit van N-VA met de culturele sector, en vice versa. Dat zeggen academici en insiders die Apache kon spreken. Meer nog dan dat gaf vooral de desastreuze communicatie van Jambon in het najaar van 2019 de doorslag voor experten om niet toe te treden tot de groep van raadgevers.