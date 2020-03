Justitie talmt met digitale database voor vonnissen en arresten

In het kort

Het grote publiek moet over minder dan zes maanden inzage krijgen in de integrale tekst van alle rechterlijke beslissingen. Jaarlijks zo’n miljoen stuks. Geanonimiseerd welteverstaan. Aan de vooravond staat Justitie nog nergens met de elektronische databank met vonnissen en arresten van alle rechtbanken. Ondertussen kijkt Europa over de Belgische schouder mee.

“We hadden al in 2017 een volledig elektronisch gerechtelijk dossier kunnen hebben. Maar dat werd gesaboteerd door Justitie zelf”, zegt Bruno Luyten, ere-eerste voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen.

Jaarlijks een miljoen vonnissen en arresten digitaliseren, anonimiseren en in eenzelfde formaat publiceren; met minder dan zes maanden voor de boeg begint de tijd te dringen. In de praktijk regeert de stilstand. “Er is nog geen concreet plan van aanpak bepaald. De betrokken partijen hebben zelfs nog niet rond de tafel gezeten”, zegt Paul De Ridder, managing director van Wolters Kluwer België.

