Het Albertkanaal: kiezen tussen drinkwater en scheepvaart

In het kort

De Vlaamse watervoorraden staan alarmerend laag. Elke druppel drinkwater is nodig. Alle ogen zijn op het Albertkanaal gericht, waar steeds meer water wordt uit opgepompt.

Water uit het Albertkanaal blijven pompen om in voldoende drinkwater te voorzien kan achter nadelig zijn voor de Belgische economie. Het Albertkanaal is immers goed voor meer dan de helft van de binnenscheepvaart in Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg zet een limiet op de toegelaten hoeveelheid opgepompt water, om te zorgen dat schepen kunnen blijven varen tijdens droogteperiodes.

De klimaatverandering zet ook die drinkwatervoorziening op de helling. Hoe minder water er uit de lucht valt, hoe moeilijker de keuze zal zijn, zegt Patrick Willems, hoogleraar hydrologie aan de KULeuven: “Wat goed is voor de één, is niet noodzakelijk goed voor de ander. Als we meer water nodig hebben voor de scheepvaart, is er minder voor drinkwater.”