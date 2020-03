De Bezorgde Kameraad

In het kort

De ultrakatholieke tak van het KVHV wint aan invloed binnen het Vlaams Belang. Een opmerkelijke mail aan een soort zelfverklaarde fine fleur van ultrakatholieke Vlaams-nationalisten schetst het netwerk en het extremistisch gedachtengoed.

Het partijbestuur van het Vlaams Belang telt drie nieuwelingen. Dat het alle drie voormalige leden van studentenvereniging KVHV zijn, is allesbehalve toeval. Net zo min is het toeval dat andere ex-KVHV’ers zoals Dries Van Langenhove en zijn Schild & Vrienden, of Jonas Naeyaert, ex-hoofdredacteur van Sceptr, intussen de rangen van Tom Van Grieken hebben vervoegd.

Een opmerkelijke mail schetst niet enkel het netwerk en het extremistisch gedachtengoed ervan, hij vertelt impliciet ook welke opponenten er tegenover elkaar staan.