Obama’s klimaaterfenis, andere landbouw, en voetbalgeld

Hoe gaat het Britse landbouwbeleid eruitzien na de Brexit? Hoe zorgde Obama ervoor dat de VS de grootse producent van olie en gas werd? En waarom sluit de UEFA voetbalclub Manchester City uit van de Champions League? Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Ongeveer 58 miljard euro ging in 2018 naar het Gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid. Van die subsidiepot kunnen Britse boeren en landeigenaars niet langer profiteren. Welke weg ze aan de andere kant van het Kanaal zullen inslaan na de Brexit is nog niet duidelijk, maar het wordt ongetwijfeld interessant om te volgen hoe de Britten hun landbouwbeleid vorm zullen geven. Het is het uitgelezen moment om het beleid van landbouwsubsidies opnieuw uit te vinden. Landbouwer Jake Fiennes brengt de Britse regering alleszins op ideeën, schrijft The New Yorker.

Op het adellijk landgoed dat hij in opdracht beheert, maakt Fiennes opnieuw plaats voor de wilde natuur. Fiennes propageert landbouw die de bodem niet uitput, biodiversiteit nastreeft, niet nefast is voor het klimaat, én die de Britten kan voeden.

Enkele dagen nadat het klimaatakkoord van Parijs bereikt was, ondertekende toenmalig Amerikaans president Barack Obama een wet met een nefaste impact op het klimaat. Een wet die ervoor zorgde dat zijn opvolger Donald Trump tijdens zijn State of the Union van dit jaar kon stoefen dat de VS ‘by far’ de grootste producent van olie en gas in de wereld is. Met zijn handtekening maakte Obama namelijk een einde aan een veertig jaar oud verbod op de export van ruwe olie. En daar was hij ook trots op, brengt The New Republic in herinnering.

Door het verbod te schrappen, werden fossielebrandstofbedrijven aangemoedigd om meer olie op te pompen. De wet die Obama ondertekende deed de export van fossiele brandstoffen met 750% toenemen, en zorgde voor heel wat extra broeikasgassen in de atmosfeer.

Frits Böttcher. Die naam zegt u wellicht niet veel. Deze Nederlandse chemicus overleed in 2008, en was één van de meest prominente klimaatsceptici van Nederland. De bekende, en veel gevraagde VVD’er was in de jaren 60 en 70 onder meer voorzitter van de Nederlandse Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid, en was ook mede-oprichter en oud-voorzitter van de Nederlandse tak van de Club van Rome. Eind jaren 80 ontpopte hij zich tot een uitgesproken klimaatscepticus, die de door de mens veroorzaakte opwarming van de planeet in twijfel trok.

Uit onderzoek van Follow The Money en Platform Authentieke Journalistiek blijkt dat Böttcher in de jaren negentig rijkelijk gefinancierd werd door Shell en andere Nederlandse multinationals. Met dat geld zette hij een internationaal klimaatsceptisch netwerk op, en produceerde rapporten en studies, met als enige doel: twijfel zaaien.

In Rédange, een Frans dorpje vlakbij de Belgische grens, lag op een ochtend plots twee ton rottend afval op een braakliggend terrein. De vier volgende dagen werd de berg elke dag groter. Ook in de omliggende gemeenten werd illegaal afval gedumpt. Waar dat afval vandaan kwam? België.

Het gerechtelijk onderzoek naar de exacte oorsprong van het afval en de verantwoordelijken voor het sluikstort loopt, maar het bewijs dat voorhanden is, wijst naar een bedrijf uit Aartselaar, schrijft De Standaard.

Voetballiefhebbers herinneren zich ongetwijfeld de onvervalste thriller op de laatste speeldag van het seizoen 2011-2012. Die 13de mei 2012 scoorde de Argentijnse spits Sergio Agüero in de 94ste minuut de goal die Manchester City de eerste landstitel sinds 1968 bezorgde. Sindsdien hebben de ‘Sky Blues’ nog 3 landstitels veroverd. De belangrijkste reden voor deze opmerkelijke opmars? De ontzettend diepe zakken van Sjeik Mansour, lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi en sinds 2008 eigenaar van de club. Al brengt dat geld de club van Rode Duivel Kevin De Bruyne nu wel in een lastig parket. De Europese voetbalbond UEFA heeft namelijk besloten om City de komende twee seizoenen uit te sluiten van de belangrijkste Europese voetbalcompetitie, de Champions League.

City heeft de regels van de Financial Fair Play overtreden, zo stelde de onderzoekscel van de UEFA onder leiding van Yves Leterme vast. De club gaat wel in beroep. The Guardian reconstrueert in een podcast het parcours dat City aflegde, en legt uit waarom City nu op de blaren moet zitten.