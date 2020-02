365 + 1 gratis

Zaterdag 29 februari leest iedereen Apache volledig gratis. Zo kan je je verdiepen in ruim 6.000 artikels en tientallen dossiers.

Wie onze onthullende artikels wil lezen, moet daar (meestal) voor betalen. Onze journalisten zijn professionals en onderzoeksjournalistiek is tijdrovend en duur. We hadden het graag anders gezien en onze pennenvruchten gratis aan u, nieuwsgierige lezer, aangeboden.

Helaas is dat geen optie voor Apache. Als onafhankelijk medium worden we bijna volledig gefinancierd door onze lezers en coöperanten. Enkel zo kunnen we wars van commerciële en andere belangen onderzoeken en schrijven.

Wie een jaarabonnement betaalt, kan dus 365 dagen lang onze artikels lezen. En dat voor de bescheiden som van 80 euro per jaar.

Omdat 2020 een schrikkeljaar is en dus 366 dagen telt, maken we op deze extra dag met plezier een uitzondering.

Op zaterdag 29 februari slopen we onze betaalmuur en kan iedereen 24 uur lang álle artikels op de website gratis lezen. Ga er rustig voor zitten en neem iets om te drinken want de voorbije tien jaar hebben we meer dan 6.000 artikels gepubliceerd.

Ben je aangenaam verrast door wat je leest, aarzel dan niet om… lid te worden van Apache. Dan kan je blijven lezen.

Het is niet eenvoudig je weg te vinden in ruim 6.000 artikels over een brede waaier aan onderwerpen. We helpen jou graag verder.

Apache heeft verschillende dossiers onthuld en op de kaart gezet. Alle schimmige constructies in Land Invest Group en de verwevenheid tussen vastgoed en politiek in Antwerpen las je eerst op Apache. We schetsten ook een portret van DPG media, de opvolger van De Persgroep, aan de hand van exclusieve informatie. Schild en Vrienden lichtten we grondig door en houden we nog steeds nauwgezet in de gaten. En we volgen al enkele jaren de saga rond de verdwenen miljoenen van prins Laurent in Libië.

