Zo verovert het Chinese Tencent de Europese markt voor games

In het kort

Niet het Japanse Sony of het Amerikaanse Microsoft, maar het Chinese Tencent is dé grootverdiener van de game-industrie. Hoewel de techreus in het Westen weinig aandacht krijgt, is het stilaan zijn invloed aan het uitbreiden. Daarbij gebruikt het een aantal bekende trucs.

Staatssteun, diefstal, spionage en handelstekorten: het zijn zorgen die de kop opsteken bij elke vorm van Chinese expansie in het Westen. China – in wezen een dictatuur – verspreidt zijn bedrijven en ideeën in het buitenland zonder op gelijke voet te concurreren. Dat doet het zowel fysiek (met havens en spoorwegen) als digitaal (met computerchips en 5G-netwerken), zo luidt het verwijt van westerse politici en economen.

Één sector waarin China wil domineren blijft vaak buiten beschouwing. Dat is een sector die per definitie niet al te serieus wordt genomen, maar die rijk is aan zowel euro’s als data: de game-industrie.