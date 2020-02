Co-housing als antwoord op Vlaamse woonuitdaging?

In het kort

Co-housen is in opmars. Maar bij wie? Is het enkel iets voor de happy few, of kan het ook een breed publiek bereiken? En wat met projectontwikkelaars die zich op het fenomeen storten? Architecte Peggy Totté gidst Apache doorheen het collectief wonen in Vlaanderen. ‘Een stad moet niet denken dat met enkele co-housingprojecten een fantastische sociale mix gerealiseerd zal zijn.’