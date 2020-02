België zwicht voor Israëlische druk op Palestijnse ngo

In het kort

België bezweek onder ongeziene Israëlische druk en annuleerde te elfder ure een geplande tussenkomst van de ngo Defence for Children International Palestine in de VN Veiligheidsraad. Als tijdelijk voorzitter van die Veiligheidsraad wou België net het slachtofferschap van kinderen in oorlogssituaties op de agenda zetten. Het draaide enigszins anders uit. De reputatieschade voor ons land is aanzienlijk.