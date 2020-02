‘Bewoners met sluiting bedreigde woonwagenterrein Deurne kunnen nergens terecht’

In het kort

Totaal onverwacht besloot het Antwerps stadsbestuur afgelopen vrijdag dat het woonwagenterrein in Deurne moet sluiten. De bewoners moeten een nieuwe woonplek zoeken. De kans dat dit lukt, is zeer klein, zegt Kim Janssens van het Minderhedenforum. ‘Er is een groot gebrek aan staanplaatsen voor woonwagens. Ik voorspel dat de sluiting van het woonwagenterrein in Deurne de eerste in een lange reeks zal zijn.’

Uitgelichte foto: © Kim Janssens (Minderhedenforum))