Terreurniveau niet verhoogd na extreemrechtse aanslag in Hanau

In het kort

In tegenstelling tot de door IS geïnspireerde terreur die België en de rest van Europa in de periode 2015-2016 in de ban hield, leidt de door extreemrechts gedachtengoed geïnspireerde terreur die gisteren in Duitsland voor elf doden zorgde voorlopig niet tot een verhoging van het terreurniveau in ons land.

Toch leeft bij sommigen het gevoel dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt. Volgens Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) wordt extreemrechts extremisme zwaar onderschat. Een veel grotere alertheid zou volgens hem op zijn plaats zijn.

“Bovendien blijft het gerechtelijk apparaat achter”, zegt Bonte. “Hier in Vilvoorde volgen we extreemrechts lokaal wel scherp op. We stellen daarbij vast dat er veel meer onder de waterlijn borrelt dan wat iedereen aanneemt. Wanneer we zaken aanbrengen, volgt het gerecht echter niet.”

