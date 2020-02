Met virtual reality de Israëlische bezetting zichtbaar maken

In het kort

In de berichtgeving over het Israëlisch-Palestijns conflict komen zelden de Palestijnen zelf aan het woord, en al zeker niet de Palestijnse jongeren die leven in door Israël bezet gebied. Het Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD) probeert daar verandering in te brengen, onder meer door het gebruik van virtual reality.

Palestijnse stemmen van op het terrein kwamen in de media haast niet aan bod toen Trump op 28 januari 2020 zijn ‘Deal van de eeuw’ voor Israëli’s en Palestijnen bekendmaakte. Westerse kranten en nieuwssites probeerden het zoveelste nieuwe begin van het ‘vredesproces’ voornamelijk geopolitiek te kaderen, vanuit een helikopterzicht.

PIPD wil daar wat aan doen en jongeren in de VS en Europa mobiliseren rond het onrecht waaronder Palestijnen onder de Israëlische bezetting dagelijks gebukt gaan. Dat wil PIPD bereiken door empathie op te wekken met hun Palestijnse leeftijdsgenoten die noodgedwongen leven in door Israël bezet gebied.