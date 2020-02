‘Legaliseren is niet de beste oplossing, maar wel de enige’

In het kort

Met ‘Drugswereld’ schreef de Russische Brit Niko Vorobyov een uiterst verhelderend en noodzakelijk boek over hoe het eraan toegaat in de echte wereld. Want die ‘echte’ wereld staat niet los van, en is zelfs onlosmakelijk verbonden met de drugswereld. ‘Drugswereld’ is een ondubbelzinnig pleidooi om die vermaledijde ‘war on drugs’ onmiddellijk te beëindigen en ja, ook om alle illegale drugs te legaliseren.

Tijdens zijn studies gebruikte en dealde hij allerhande drugs. “Tot ik op een dag zo stom was met m’n stuff in de Londense metro te stappen en werd opgepakt door de hondenbrigade van de Met.” Hij vloog voor een jaar de cel in.

Toen hij vrijkwam, vertrok Vorobyov op een reis rond de wereld om uit te zoeken waarom de ene drug legaal is, en de andere niet. Waarom de ‘war on drugs’ geen resultaat heeft, maar eraan vastgehouden wordt omdat er altijd wel ergens iemand een belang bij heeft. Wat de verhouding tussen criminele organisaties en overheden zijn, waarom er zoveel geweld bij komt kijken, en hoe de lagere klasse, en etnische minderheden er steeds het meest onder lijden.