Negen maanden politiek masseren zonder happy ending

In het kort

‘Neen, we zullen niet onderhandelen met N-VA, we willen niet spreken over confederalisme en we willen geen tijd verliezen.’ De tweet die Paul Magnette twee weken voor de verkiezingen van 26 mei verstuurde, verschilde in niets van de boodschap waarmee hij eind vorige week een eind maakte aan de opdracht van koninklijk opdrachthouder Koen Geens.

Ook opponent N-VA was in die dagen voorafgaand aan de stembusslag zo klaar als een klontje: “Mijn enige echte veto dat reëel is, is tegen PS en Ecolo”, liet voorzitter Bart De Wever optekenen in Le Soir. Voor de duidelijkheid herhaalde Bart De Wever die laatste uitspraak ook nog eens op verkiezingsavond.

Wat De Wever en Magnette voor de verkiezingen zeiden, blijkt negen maanden later nog steeds het geval: beide partijen zijn niet in staat om samen een regering te vormen.