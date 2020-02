Nauwelijks deontologische regels voor federale ministers en kabinetten

Na schandalen over torenhoge vergoedingen bij Publifin in Wallonië (2016), Publipart in Vlaanderen en Samusocial in Brussel (2017), greep de Vlaamse en federale regering in 2018 in.

Intercommunales doen het met flink wat minder mandaten en vergoedingen worden geplafonneerd. Er is ook meer transparantie aangekondigd. De aangifteregels worden uitgebreid en vergoedingen komen online.

Maar daarmee is de kous niet af. Apache gaat na of politici hun beloftes nakomen en blijft excessen aan de kaak stellen.