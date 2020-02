‘De Wever en Di Rupo hebben hun werk niet goed gedaan’

In het kort

De politieke crisis waart door de Wetstraat. Tussen de dictaten, oekazes en oproepen tot frontvorming door legde Apache enkele vragen voor aan Bart Maddens (KU Leuven) en Hendrik Vuye (Universiteit van Namen).

Hebben we nood aan een soort stok achter de deur om politici aan te manen hun job te doen en een regering te vormen? Ligt het “feit” dat “België niet meer werkt” aan de voorbije staatshervormingen of net niet? En hoe kan confederalisme een oplossing zijn als twee taalgroepen het werkelijk over niets eens zouden zijn?

Hendrik Vuye: ‘Met de stok van verplichte nieuwe verkiezingen achter de deur zou paarsgroen afgelopen najaar wellicht vertrokken zijn.’