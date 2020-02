De onderklasse slaat terug

In het kort

Was het al opgevallen hoeveel gelijkenissen er zijn tussen ‘Parasite’ en ‘Joker’, samen goed voor zes Oscars en eerder al winnaars van de Gouden Leeuw en de Gouden Palm?

In deze post-fordistische samenleving karakteriseren ‘Parasite’ en ‘Joker’ het grootstedelijke precariaat waarvoor flexi-jobs de laatste noodlijn zijn, dat samenhokt in benauwde ‘suburbs’ waar de betere klasse nooit komt, en dat eerder gedreven wordt door onderlinge competitie dan door de georganiseerde solidariteit van de oude arbeidersklasse.

‘Parasite’ en ‘Joker’ schilderen die sociale situatie met een verrassend gelijklopende esthetiek en metaforiek. Allebei tonen ze hoe mensen ‘van beneden’ zich wreken op de hogere klasse. Moeten we daar een teken des tijds in lezen? In elk geval lijkt ‘klasse’ als thema weer helemaal terug.