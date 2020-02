Kleine mediaspelers willen meer journalistieke samenwerking met VRT

In het kort

Kleine mediaspelers vragen focus op de journalistieke inhoud die de VRT maakt, en pleiten eveneens voor meer inhoudelijke samenwerkingen. “De VRT moet een volwaardige, informatieve mediaspeler zijn die zijn kracht inzet in samenwerking met anderen om in Vlaanderen een pluriform en betrouwbaar medialandschap te creëren”, zei Gie Goris van Media21 tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

Ides Debruyne (journalismfund.eu) vindt dat er gezamenlijk gezocht moet worden naar antwoorden op de vragen hoe het publiek beter geïnformeerd kan worden. “Ik hou graag een pleidooi om met evenveel enthousiasme op zoek te gaan naar manieren om de Vlaming kwaliteitsnieuws te bezorgen als er enthousiasme bestaat voor een Vlaamse Netflix.”