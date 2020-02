‘Je kunt niet al die PFAS-vervuiling in het milieu dumpen en dan achterover leunen’

In het kort

Niet iedere Hollywoodfilm schopt het tot een discussie in het Europees Parlement. ‘Dark Waters’ is dat wel gelukt. In aanwezigheid van regisseur Todd Haynes en producent/acteur Mark Ruffalo diept een volle zaal aanwezigen het onderwerp uit waar advocaat Rob Bilott (54) zijn levenswerk van heeft gemaakt: hoe chemiereus DuPont rücksichtslos water vergiftigde met de stof PFOA.

Bilott strijdt al ruim twintig jaar tegen de chemiereus die de boerderij van zijn cliënt Wilbur Tennant moedwillig vergiftigde met het kankerverwekkende PFOA. De rechtszaak die hij aanspande, legde het grootste milieuschandaal van de Verenigde Staten bloot. Dat schandaal staat centraal in ‘Dark Waters’.

Bilott kwam er namelijk achter dat het kankerverwekkende PFOA niet enkel in het water rond de boerderij zat, maar ook in het drinkwater van de gemeente Parkersburg in West-Virginia. Sterker nog: de stof zat in tal van huishoudelijke producten overal in het land en zelfs ter wereld: van teflonpannen met een anti-aanbaklaag tot tapijten en vet-afstotende voedselverpakkingen. “Mensen werden bewust vergiftigd”, zegt Bilott daar achteraf over.