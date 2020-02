Het sluipend gif van taal

In het kort

Net zoals in de jaren 1930 wordt met de vox populi-strategie een retorische omkering gemaakt. ‘Wij zeggen wat u denkt’ wordt gebruikt om het recht op asiel in vraag te stellen. Taal beïnvloedt wel degelijk de geesten. De polarisatie is niet enkel het werk van online trollen, maar evenzeer van politici die de macht bekleden en de beeldvorming bepalen.