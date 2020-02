Luyendijk: ‘Najagen van eigen kortetermijnbelang ondermijnt de samenleving’

In het kort

In een tijd waar het publieke debat ten onder dreigt te gaan aan polarisering trekken journalist Joris Luyendijk en gewezen topfiguur uit de internationale bedrijfswereld Kees van Lede volop de kaart van dialoog en discussie.

Luyendijk, horzel in de pels van het financiële bestel, en rasliberaal Van Lede schreven elkaar brieven over hete hangijzers als de toenemende inkomensongelijkheid, de Brexit, het klimaatprobleem en nepnieuws. Hun schrijven resulteerde in een brievenboek waarin ondanks de sombere analyses ook hoop gloort. “De wereld lijkt rijp voor een correctie en mogelijk staan we op de rand van een nieuwe tijd.”