Breng lokale media mee in kaart

In Vlaanderen zijn 350 private lokale en regionale media gekend, maar er zijn blinde vlekken. Help ons om het aanbod in beeld te brengen op onze interactieve kaart.

Mediahuis en DPG Media brengen dagelijks regionale journalistiek op papier en online, Roularta combineert een online-aanbod met een weekkrant. Die grote mediagroepen hebben allerminst een patent op lokale en regionale journalistiek.

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) zette recent een eerste stap in het meer zichtbaar maken van die media. In 2018 en 2019 vroeg de VRM aan alle communicatie-ambtenaren uit Vlaamse steden en gemeenten om de aanwezigheid van lokale gedrukte en digitale private media in hun dorp kenbaar te maken. Alles samen werden 350 private lokale spelers gevonden, die zowel in print, online of in combinatie van biede.

In de verwerking van de resultaten werden de 232 lokale radiozenders (FM), de elf regionale televisiezenders en de vijf provinciale redacties van Radio 2 (VRT) niet opgenomen. Hetzelfde geldt voor huis-aan-huisbladen die in heel Vlaanderen verschijnen. Ook de zogenaamde ‘aggregatiesites’ – robots die journalistiek van elders samenbrengen – vielen ook niet onder de definitie.

Ontdek hieronder welke lokale media voor in jou dorp in kaart zijn gebracht:

Werk mee

Van een 70-tal Vlaamse steden en gemeenten weten we niet of en welke lokale media actief zijn. Ook bij de gemeenten waarvan we wel over data beschikken, kunnen er media ontbreken.

Heb jij weet van niet-vermelde private lokale media? Laat van je horen via onderstaand formulier. Hoe meer details je meegeeft, hoe beter we jouw tip kunnen inschatten. Laat ons weten of je op de hoogte gehouden wil worden van de voortgang, en of zelf mee wil werken.

Deel je jouw tip liever anoniem, overweeg dan Apache SecureDrop. Daar kan je anoniem en veilig informatie delen. Ook voor de redactiemedewerkers blijf je dan onbekend. Is er nog iets onduidelijk? Mail ons op lokaal@apache.be. Dit onderzoeksartikel kwam tot stand met de steun van het Vlaams Journalistiek Fonds.

Uitgelichte foto: Negative Space (Pexels)