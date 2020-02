Bewegen met Bernie

In het kort

Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. Bernie Sanders is zowat de belichaming van dat spreekwoord. Al decennia vecht Sanders tegen armoede, ongelijkheid, en uitbuiting. Al even lang beseft hij dat hij die strijd niet op zijn eentje kan winnen. Slaagt hij erin om voldoende mensen van dat idee te overtuigen om Trump uit het Witte Huis te krijgen? ‘The time’ is alleszins ‘now’.