Reizen om te leren dekoloniseren

In het kort

‘Het dekoloniseringsparcours’ van Lucas Catherine bevat twee reisgidsen: een letterlijke, naar de talrijke sporen van het koloniale verleden in België, maar ook een mentale gids, naar een gedekoloniseerde geschiedenis.

We wandelen met Catherine door Brussel om van de koloniaal in onszelf af te geraken. Op pad langs de fysieke restanten van het kolonialisme in België. Van Brussel tot Oostende.

Een gesprek over de smaak van chocolade en bananenhandel, maar vooral over één van de zwartste bladzijden in de Belgische geschiedenis. ‘Het is tijd om de geschiedenis zelf te dekoloniseren. En daar is veel werk aan de winkel.’