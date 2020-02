‘Nood aan meer ondersteuning voor getraumatiseerde vluchtelingenkinderen’

In het kort

Getraumatiseerde vluchtelingenkinderen hebben nood aan meer ondersteuning. Leerkrachten moeten dan ook structureel ondersteund worden om die kinderen te begeleiden. Dat zeggen verschillende experten nadat bekend raakte dat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) een project voor honderden getraumatiseerde vluchtelingenkinderen niet meer subsidieert.

“Heel veel kinderen, maar ook volwassenen, hebben trauma’s van oorlog en vervolging. Het generieke aanbod voor deze personen is erg dun”, zegt onderzoeker Pascal Debruyne (Odisee Hogeschool). “De echte begeleiding die nodig is, de therapeutische uren en de processen, is te gering, en ook niet goed afgestemd.”

De noden en hulpvragen blijken in de praktijk hoog te zijn. Dat ondervindt ook Kaat Van Acker, lector en onderzoeker sociaal werk aan Odisee Hogeschool. “Het is vrij duidelijk dat de nood niet vervuld is, ook al beweert de minister dat. Kijk maar naar de lange wachtlijsten voor psychologische zorg in het algemeen, voor traumazorg in het bijzonder.”