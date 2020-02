Weyts schrapt ondersteuning voor getraumatiseerde vluchtelingenkinderen

In het kort

Het CLB stopt noodgedwongen met een project voor de begeleiding van honderden getraumatiseerde kinderen met een vluchtverhaal. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) subsidieert het project niet langer.

De betrokken CLB-medewerkers kregen dat nieuws enkele dagen na het verstrijken van de deadline, nadat ze eerst enkele maanden in het ongewisse werden gelaten over de voortzetting van het project.

Volgens CLB-projectmedewerker Gerlind Wissing werden honderden kinderen geholpen. “In Oost-Vlaanderen alleen al bereikten we zo’n 330 kinderen en behandelden we een vijftigtal casussen apart.” Volgens Wissing komt nu een einde aan een uniek “gemeenschappelijk verhaal” over de verschillende Vlaamse provincies heen.