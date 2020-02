Nieuw Vlaams museum: overbodig en onbetaalbaar

In het kort

Bart De Wever en Jan Jambon droomden de voorbije maanden luidop over een “nieuw museum over de Vlaamse geschiedenis”. Blijft het bij dromen, of kunnen we binnenkort echt een bezoek brengen aan een gloednieuw museumgebouw?

Conservatoren, museologen en het grote merendeel van de Vlaamse politici zijn allerminst gewonnen voor de idee van een nieuw Vlaams museum voor Cultuur en Geschiedenis. Alleen de N-VA van Jan Jambon houdt nog een slag om de arm, al lijkt ook in die partij het besef door te dringen dat er onvoldoende geld is. Bovendien is er ook geen inhoudelijke steun uit de sector voor een nieuw ‘fysiek museum’.

Kortrijks N-VA-schepen Axel Ronse zet wel een ambitieus project op poten om het stof te blazen van het museum ‘Kortrijk 1302’.