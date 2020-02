Het denken en doen van Vlaamse intellectuelen

In het kort

Met de opkomst van extreemrechts hebben we terug meer geëngageerde intellectuelen nodig. Denkers die de gevestigde ordes uitdagen en de racistische hordes trotseren. Denkers die durven denken, niet alleen in de beslotenheid van een academische kring of onder gelijkgestemden. Denkers die niet meedraaien in het mediacarrousel dat lezers en kijkers ophitst in een spiraal van politieke emoties. Maar denkers die het denken aan niets of niemand onderwerpen. Denkers die doen.