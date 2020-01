‘Stop met in groene groei te geloven’

In het kort

‘Groene groei kan’ of ‘Arme landen worden steeds rijker’. Het zijn hersenspinsels die economisch antropoloog Jason Hickel met verve én cijfers doorprikt. ‘We kunnen beter eerlijker verdelen wat we hebben, dan onze planeet plunderen op zoek naar meer.’

Economie is niet alleen het speelveld voor neoliberalen, er zijn ook kritische anti-stemmen die tegen het TINA-verhaal van eeuwige groei durven opkomen. Eén van hen is professor economische antropologie Jason Hickel. Een gesprek over ongelijkheid, economische groei, klimaatopwarming en échte vooruitgang.