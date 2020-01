Van VRT tot BBC: commerciële media willen publieke omroepen uithollen

In het kort

De VRT deed het nooit beter dan vandaag, en is toch (een beetje) in crisis. De Vlaamse openbare omroep staat daarin niet alleen. In heel Europa vechten openbare omroepen voor hun plaats onder de zon. De commerciële concurrenten en politieke voogden dagen de publieke omroep ‘as we know it’ uit. Kan die de druk weerstaan?