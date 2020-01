Vankrunkelsven: ‘Maak doodswens van patiënt bespreekbaar’

In het kort

Aan de zijlijn van het door het assisenproces in Gent opgeflakkerde euthanasiedebat staat een man die ethische kwesties mee op de politieke agenda heeft geplaatst. Patrik Vankrunkelsven (62) praat met Apache over euthanasie, abortus en levensbeëindiging zonder verzoek. Hij heeft recht van spreken: als huisarts, ex-politicus en docent wordt hij al decennialang geconfronteerd met thema’s over leven en dood. De keuze zit nog vaak in een schemerzone.

Volgens Vankrunkelsven moet de bestaande wet over euthanasie bij psychisch lijden niet aangepast worden. Maar niet zonder alle mogelijkheden op behandeling uit te putten.