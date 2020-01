Mestbank bindt strijd aan tegen sjoemelende mestverwerkers

In het kort

De Mestbank zal strenger optreden wanneer eindproducten van mestverwerking meer stikstof of fosfaat bevatten dan wat er op papier staat. Die verschillen lopen soms op tot het dubbele, met nefaste gevolgen voor het milieu.

Landbouwers kunnen enkel correct bemesten wanneer ze de juiste samenstelling van de mest kennen. Wanneer dat niet het geval is, kan dat tot overschot van stikstof of fosfaat in de bodem leiden. Dat heeft dan weer nefaste gevolgen voor de waterkwaliteit.