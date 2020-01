Bologna: ‘Stalingrad is niet gevallen’

In het kort

“Stalingrado non è caduta” schreef de Italiaanse krant La Repubblica maandag nadat in Emilia Romagna alle stemmen van de regionale verkiezingen waren geteld. Een zucht van opluchting in Rome waar het lot van de regering aan een zijden draadje hangt. Maar het gevaar is niet geweken: rechts behaalde een triomf in Calabrië en de grootste regeringspartij, M5S (Vijfsterrenbeweging), ligt in de touwen.