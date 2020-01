Klimaatactivisten intimideren met dwangsommen (en hun boodschap kapen)

In het kort

Febiac eist dwangsommen van tientallen klimaatactivisten die zaterdag geweldloos actie voerden op het autosalon. De automobielfederatie probeerde zelfs om een dwangmiddel over het hele gerechtelijk arrondissement Brussel te krijgen. Die vormen van intimidatie tegenover geweldloze acties zijn helaas niet nieuw, maar wel efficiënt, want er wordt meer over de boetes dan over het maatschappelijk probleem gesproken.

Bovendien gaat daardoor niet alleen de boodschap van de actie verloren, ook worden actiegroepen in hun werking gegijzeld door de juridische actie van de actoren in het maatschappelijk probleem dat ze net willen aankaarten. “Het is altijd vervelend dat je als groep actievoerders en als beweging tijd moet steken in dat soort van zaken en niet in de boodschap die je wil brengen”, klinkt het bij Vredesactie.