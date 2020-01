Op zoek naar duurzame oplossingen voor sans-papiers

In het kort

België erkent minder mensen als vluchteling en stuurt tegelijkertijd steeds minder sans-papiers terug. ORBIT vzw stelt het huidig terugkeerbeleid in vraag, en pleit voor maatwerk met persoonlijke begeleiding, zowel psychisch als juridisch.

De overheid slaagt er steeds minder in om sans-papiers vrijwillig of gedwongen terug te sturen, schrijft De Standaard. Tegelijk erkent België minder mensen als vluchteling erkent, en groeit het aantal sans-papiers dus aan. Hoe kan België zijn terugkeerbeleid verbeteren? Ligt de oplossing mogelijks in Nederland?