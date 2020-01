De onderbroek van Peter De Roover en Jan Jambon

In het kort

De angst dat N-VA en Vlaams Belang met de gezamenlijke kracht van het getal België willen doen barsten verlamt de Wetstraat. Beide partijen delen vandaag naast hetzelfde einddoel ook dezelfde strategie. Hoe is het zover gekomen? Deel 2, over Jan Jambon en Peter De Roover die in het verleden wegbereiders voor Vlaams-nationalistische frontvorming bleken.

In de wereld van de Vlaams-nationalistische bewegingen en organisatie is er altijd al verregaande kruisbestuiving tussen Vlaams Belang en N-VA geweest. Van primordiaal belang is en blijft de strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid. De rest komt later. Apache neemt in verhelderende duik in de archieven.