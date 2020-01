Nauwelijks boetes voor stedenbouwkundige overtredingen

In het kort

De Vlaamse Omgevingsinspectie heeft in 2018 amper 56 administratieve geldboetes opgelegd voor schendingen van stedenbouwkundige voorschriften. Dat terwijl er duizenden controles werden uitgevoerd en bij 60% van de plaatsbezoeken een schending van de regels werd vastgesteld. Het aantal controles is bovendien gedaald. Vlaanderen kijkt vooral naar de lokale besturen om meer te controleren, maar ook daar leiden controles amper tot maatregelen. Dat blijkt uit het nog niet publiek gemaakte Handhavingsrapport van 2018, dat Apache kon inkijken.

Wie zich niet aan stedenbouwkundige of milieuregels houdt, hoeft in Vlaanderen dus niet meteen te vrezen voor een boete. Professor Tom Coppens stelt dat Vlaanderen een aantal prioriteiten moet stellen. “Zeker wat betreft overtredingen in kwetsbare gebieden, zoals natuurgebieden en waardevolle open ruimtes. Daar moet kordater worden opgetreden, en prioritair worden gehandhaafd.”

Volgens Coppens is de decentralisatie van de bevoegdheid voor ruimtelijke ordening doorgeslagen. “Sommige beslissingen hebben een bovenlokaal effect, en als je lokaal niet gaat handhaven, krijg je geaggregeerde effecten voor heel Vlaanderen.”