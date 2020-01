‘Vlaanderen Plus’ 2003: de eerste paringsdans tussen N-VA en Vlaams Blok

In het kort

De angst dat N-VA en Vlaams Belang met de gezamenlijke kracht van het getal België willen doen barsten verlamt de Wetstraat. Beide partijen delen vandaag naast hetzelfde einddoel ook dezelfde strategie. Hoe kwam het zover? In het eerste deel doen we de mislukte kartelvorming tussen N-VA en het toenmalige Vlaams Blok in 2003 uit de doeken.