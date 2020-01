Geld uit leefmilieufonds gebruikt om kippenstallen te vullen

In het kort

De Vlaamse Regering haalt 1,25 miljoen euro uit het MINA-fonds om de stallen van kippenhouders te ‘herbevolken’ die geruimd werden na de vogelgriep. De natuur- en milieubeweging reageert verbolgen op de beslissing. Het geld komt bovendien uit een potje dat stikstofvervuiling moet tegengaan, waarvan de intensieve veeteelt ironisch genoeg één van de belangrijkste oorzaken is.

“Gelet op het eenmalige karakter werd een deel van het budget vanuit andere eenmalige investeringsmiddelen verschoven die landbouw ten goede komen in de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)”, verduidelijkt een woordvoerder van minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

Bond Beter Leefmilieu is niet te spreken over de beslissing. “Vogelgriep is een problematiek die deels gecreëerd wordt door intensieve landbouw”, zegt beleidsmedewerker Laurens De Meyer. “Met geld uit het MINA-fonds moeten maatregelen gefinancierd worden die het milieu ten goede komen.”