Franse woede, Spaanse manipulatie, en de wereldwijde wooncrisis

De Fransen zijn ‘fâché’ en ‘très en colère’, maar hoe komt dat? Hoe kon Spaanse software onbedoeld een gevaarlijk wapen worden voor online beïnvloeding? Wat zijn de oorzaken van de wooncrisis waar wereldwijd grote en kleine steden mee te maken hebben? Dit en meer in de keuze van Apache, onze selectie van wat je moet gelezen, gezien of gehoord hebben, uit binnen- en buitenlandse media.

Frankrijk is kwaad. Frankrijk worstelt met zichzelf. President Macron kan niet kijken naast het verkiezingssucces van het Rassemblement National van Marine Le Pen, de voortdurende mobilisatie van de ‘gilets jaunes’, en de recente massale stakingen tegen zijn pensioenhervorming. De Groene Amsterdammer trok door ‘la France périphérique’, waar de inwoners nauwelijks de vruchten plukken van de globalisering, en te maken hebben met afbrokkelende infrastructuur en publieke dienstverlening.

Op die vaak terechte kwaadheid teren Le Pen en andere (extreem-)rechtse demagogen en filosofen, die migratie en multiculturaliteit als grote booswichten aanwijzen. Ook de radicalere linkse zijde roert zich. Frankrijk kiest in 2022 een nieuw staatshoofd. Zal de woede tegen dan bekoeld zijn, of geraken de gemoederen nog verder verhit?

Betaalbaar wonen is lang niet enkel in Belgische steden een probleem waar inwoners, politici en beleidsmakers van wakker liggen. In februari buigt de VN zich over de wereldwijde wooncrisis. Berlijn is ondertussen de eerste Duitse stad ooit die de huurprijzen bevriest. Terwijl de brand in de Londense Grenfell Tower ook de kwaliteit van stedelijke huisvesting bovenaan de agenda plaatste.

BBC World Service wijdt aan deze wereldwijde wooncrisis een podcast. Centrale vraag: hoe zullen steden erin slagen om voldoende betaalbare huisvesting te voorzien?

Het begon als een handige oplossing voor bedrijven die online hun reputatie in de gaten willen houden, en controleren. De Spaanse ontwikkelaars van Snap hadden inzicht in hoe een bericht op sociale media ‘viraal’ gaat en hoe die trends te beïnvloeden zijn. Bedrijven die te maken kregen met ontevreden – al dan niet echte – klanten waren erg geïnteresseerd in software die online-aanvallen kan detecteren en in de tegenaanval kan gaan door bijvoorbeeld berichten ‘trending’ te maken op Twitter of Facebook. Maar ook de Spaanse politiek was geïnteresseerd. En de Russen.

Ondertussen wordt de software wereldwijd gebruikt om de online opinie te sturen en te beïnvloeden, schrijft De Volkskrant. De bedenkers zien het met lede ogen aan.

Jij bent, zoals veel mensen, misschien op zoek naar een vervanger voor koeienmelk, omdat je dierenleed wilt vermijden. Als dat het doel is, kan je maar beter amandelmelk van het lijstje met alternatieven schrappen. Tenminste als ze van Californische amandelen is gemaakt. Imkers die hun bijenkolonies ‘verhuren’ aan industriële amandelkwekers om plantages te bestuiven, worden er geconfronteerd met massale bijensterfte, blijkt uit onderzoek van The Guardian. De imkers en experten wijzen niet enkel naar het gebruik van glyfosaat, maar ook naar de monocultuur van de plantages als boosdoener. Bijen hebben nood aan een divers leefklimaat, en de grootschalige, industriële landbouw kan dat niet bieden, integendeel.

In de VS sterven jaarlijks meer bijen dan alle vis en andere dieren die gekweekt worden voor de slacht samen. ‘Het is als bijen naar het front sturen’, vat een imker de schrijnende situatie samen.

Figuren als Steve Bannon zijn erin geslaagd om het verzet tegen de neoliberale globalisering te kapen, stelt Nichole Aschoff van Jacobin vast. Voor Bannon holt ‘globalisme’, aangestuurd door een internationale, progressieve, politiek-correcte elite, klassieke ‘normen en waarden’ uit, en laat ze de werkende klasse verweesd achter. Bannon staat niet alleen. Dit wereldbeeld wordt ook gedeeld en gepropageerd door Europese extreemrechtse partijen die elkaar vinden en steeds nauwer samenwerken in een soort van ‘nationalistische internationale’.

Het bewijst volgens Aschoff de nood aan hernieuwde internationale frontvorming die vertrekt vanuit sociale burgerbewegingen die vechten voor solidariteit en gerechtigheid.