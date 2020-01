Brussel, lobbyhoofdstad van Europa

In het kort

Naar schatting 25.000 lobbyisten werken in Brussel, vooral in de Europese wijk. De meeste van hen zijn in dienst van grote bedrijven en hun lobbygroepen. Wanneer de Europese Commissie een nieuwe richtlijn voorstelt of het Europees Parlement een nieuwe wet stemt, zijn de lobbyisten daar.

Voor sommige kwesties is het onevenwicht ontstellend. Wanneer het over financiële regulering gaat spendeert de bankensector tot 30 keer meer dan ngo’s, vakbonden en andere belangengroepen. Dit zorgt voor een overmatige bedrijfsinvloed op wetgeving.

Met de Commissie Von der Leyen is niet meteen verbetering in zicht.