Artificiële intelligentie moet misbruik van KMO-portefeuille opsporen

In het kort

Een volledig geautomatiseerd systeem moet misbruik van de KMO-portefeuille detecteren. In 2018 alleen al werd bijna 1 miljoen euro onrechtmatig uitgekeerde subsidies teruggevorderd. Vlaams minister Hilde Crevits snoeit nu in de subsidies, die in totaal toch nog 40 miljoen euro bedragen. Crevits belooft ook “extra maatregelen zodat niet zomaar elke opleiding gesteund kan worden”.

2018 was een recordjaar voor steun aan bedrijven via de KMO-portefeuille. Hoewel er bij de begrotingsopmaak 51 miljoen euro werd voorzien, klokte de totale steun uiteindelijk af op iets meer dan 61 miljoen euro. Uiteindelijk vorderde de Vlaamse Overheid daarvan 909.000 euro terug. Bij 381 controles werden namelijk 271 inbreuken vastgesteld.

Detectie van fraude of onrechtmatig gebruik gebeurt door onafhankelijke, private auditbureau’s, die op hun beurt gecontroleerd worden door de KMO-inspectie. Die controle vertoonde in het verleden echter mankementen, maar een langverwacht automatisch detectiesysteem om vroegtijdig fraude te kunnen opsporen zou nu volledig operationeel zijn.