Ruimtelijke wanorde blok aan het been van De Lijn

In het kort

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB brak in 2019 haar eigen ‘rittenrecord’: het aantal ritten steeg met 16 miljoen. Het Brusselse succes blijft in Vlaanderen niet onopgemerkt. De MIVB valt echter niet zomaar tegenover De Lijn te plaatsen. Mobiliteitsexperts wijzen op de verschillende context en de verschillende beheersovereenkomsten waarin vervoersmaatschappijen MIVB in Brussel en De Lijn in Vlaanderen moeten opereren.

“Je kunt geen appelen met peren vergelijken”, zegt mobiliteitsjournalist Herman Welter. “Brussel is een compact en dichtbevolkt stadsgebied. Vervoersmaatschappij De Lijn moet een regio bedienen waar weinig eer is te behalen. Afgezien van 2 grotere steden en enkele kleinere centrumsteden is Vlaanderen een gebied gekenmerkt door een absoluut wanordelijke ruimtelijke ordening.”

“Er is wel een echte aanbodsverhoging bij de MIVB, met serieuze investeringen door de Brusselse regering. De Lijn van haar kant kende haar laatste grote capaciteitsuitbreiding al meer dan 10 jaar geleden”, zegt Frank Van Thillo van de Algemene Mobiliteitsraad.