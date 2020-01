De toch niet zo ‘cleane sheets’ van de Koninklijke Schenking

In het kort

In 2005 formuleerde het Rekenhof al fundamentele kritiek op de verouderde kasboekhouding van de Koninklijke Schenking. Ook in 2016 wordt verwezen naar opmerkingen en aanbevelingen daarover. Nochtans verklaarde minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) in het parlement dat er ‘geen enkele opmerking’ was bij de controleverslagen.

In 2016 werd uiteindelijk beslist om de boekhoudkundige processen grondig te moderniseren en te digitaliseren. Het Rekenhof bevestigt dat de omschakeling tegen eind dit jaar moet rond zijn. Dat betekent dat de Koninklijke Schenking, vijftien jaar na de eerste kritiek door het Rekenhof, in de laatste fase zit om over te schakelen naar een systeem van dubbel boekhouden.